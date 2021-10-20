Nainital News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Mon, 07 Sep 2026 12:24 AM IST
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फुटबाल प्रतियोगिता
नैनीताल। नगर पालिका मनोरंजन क्लब की ओर से मल्लीताल खेल मैदान में द्वितीय कुमाऊं कप फुटबाल प्रतियोगिता का मैच दोपहर दो बजे से।
फुटबाल टूर्नामेंट
नैनीताल। मल्लीताल खेल में चल रहे तीसरे इंटर स्कूल 9-ए-साइड फुटबाल टूर्नामेंट 2026 के तहत पहला मुकाबला तीन बजे से।
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नैनीताल। नगर पालिका मनोरंजन क्लब की ओर से मल्लीताल खेल मैदान में द्वितीय कुमाऊं कप फुटबाल प्रतियोगिता का मैच दोपहर दो बजे से।
फुटबाल टूर्नामेंट
नैनीताल। मल्लीताल खेल में चल रहे तीसरे इंटर स्कूल 9-ए-साइड फुटबाल टूर्नामेंट 2026 के तहत पहला मुकाबला तीन बजे से।