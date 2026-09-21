Nainital News: राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में हरिद्वार विजेता
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Mon, 21 Sep 2026 01:24 AM IST
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कालाढूंगी। कृष्णा लर्निंग एकेडमी में आयोजित राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में हरिद्वार की टीम विजेता रही। रविवार को पहले सेमीफाइनल में हरिद्वार ने टिहरी को 34-15 से और दूसरे सेमीफाइनल में ऊधमसिंह नगर ने देहरादून को 28-18 से पराजित कर फाइनल में जगह बनाई। फाइनल में हरिद्वार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऊधमसिंह नगर को 55-30 से पराजित कर खिताब अपने नाम किया। विजेता खिलाड़ियों को विधायक बंशीधर भगत, ब्लॉक प्रमुख मनीषा जंतवाल और जिला पंचायत सदस्य डॉ. छवि कांडपाल ने सम्मानित किया। इस दौरान उत्तराखंड कबड्डी एसोसिएशन के अध्यक्ष महेश जोशी, जिला कबड्डी एसोसिएशन के सचिव मनमोहन सिंह बसेड़ा, दायित्वधारी सुरेश भट्ट, कबड्डी एसोसिएशन के उपाध्यक्ष मेजर सिंह, उपसचिव परमवीर सिंह, नैनीताल कबड्डी एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष कुंदन बसेड़ा, कृष्णा लर्निंग एकेडमी के प्रबंधक विनोद जोशी, विक्रम जंतवाल, राजेश बिष्ट, मोहन खोलिया, नितिन पडालिया, सूरज सैनी, शुभम नेगी, दीपक बुढ़लाकोटी, मयंक मेहरा आदि मौजूद रहे। संवाद
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