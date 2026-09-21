Nainital News: दस साल के अंश पर झपटा तेंदुआ, बाल-बाल बची जान
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Mon, 21 Sep 2026 01:35 AM IST
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कालाढूंगी। विजयपुर गांव में शनिवार शाम करीब साढ़े सात बजे तेंदुए ने दस वर्षीय अंश पर झपट्टा मार दिया। अंश के चिल्लाने के साथ ही पास में परिजनों के होने से किसी तरह उसकी जान बच सकी। शोर शराबे के बाद तेंदुआ जंगल की ओर चला गया। बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल है और लोग शाम होते ही घरों में कैद होने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि तेंदुए की लगातार मौजूदगी के चलते घर से बाहर निकलना जोखिम भरा हो गया है। ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षेत्र में गश्त बढ़ाने और तेंदुए की गतिविधियों पर नजर रखने की मांग की है। गदगदिया रेंजर जगदीश जोशी ने बताया कि घटना की जानकारी विभाग को है। पीड़ित अंश का इलाज कराया गया है। उन्होंने बताया कि नियमानुसार उपचार के बाद परिजनों को मुआवजा भी मुहैया कराया जाएगा। कहा कि तेंदुए के हमले के बाद इलाके में गश्त बढ़ा दी गई है। आगे उचित कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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