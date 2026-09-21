फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   132 km of dilapidated roads await blacktopping.

Nainital News: बदहाल पड़ी 132 किमी सड़कों को डामरीकरण का इंतजार

Mon, 21 Sep 2026 01:42 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Mon, 21 Sep 2026 01:42 AM IST
विज्ञापन
132 km of dilapidated roads await blacktopping.
हल्द्वानी। मुख्यमंत्री के 15 अक्तूबर तक सड़कों को गड्ढामुक्त के निर्देश जारी होने के बाद कार्यदायी संस्थाओं ने पेचवर्क तो शुरू कर दिया है लेकिन सड़कों के नवीनीकरण और पुनर्निर्माण के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। लोनिवि, यूयूएसडीए और पेयजल निगम को 132 किमी सड़कों का डामरीकरण करना है। करीब एक साल से भी अधिक समय से ये सड़कें बदहाल हैं।
विज्ञापन

लोनिवि हल्द्वानी डिविजन की ओर से इन दिनों लामाचौड़, बिंदुखत्ता आदि क्षेत्रों की सड़कों पर पेचवर्क कराया जा रहा है। विभाग की हल्द्वानी विधानसभा से लेकर कालाढूंगी और लालकुआं क्षेत्र में 90 किमी सड़कों का डामरीकरण किया जाना है। इन सड़कों के टेंडर बरसात से पहले हो चुके थे। इनमें 36 किमी सड़कें नवीनीकरण वाली हैं।
विज्ञापन

यूयूएसडीए की ओर से शहर के वार्ड-34 से 60 तक पेयजल और सीवरेज कार्य के बाद करीब 308 सड़कों की खोदाई की गई थी। यह कार्य वर्ष 2024 से शुरू हुआ था। बरसात के बाद कार्यदायी संस्था को 40 किमी बिटुमेन वाली सड़कें बनानी हैं। पेयजल निगम की भी सीवेरज योजना के बाद दो किमी सड़कें बननी शेष हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन



कोट
डिविजन की सड़कों को गड्ढामुक्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। पेचवर्क शुरू कर दिया है, जल्द डामरीकरण भी किया जाएगा। - प्रत्यूष कुमार, ईई लोनिवि

सीवर लाइन बिछाने के साथ ही सीसी सड़कों का काम चल रहा है। बनभूलपुरा क्षेत्र में दो किमी सड़कों पर डामरीकरण के लिए लोनिवि को धनराशि दी है। - शशिभूषण साह, ईई पेयजल निगम


पेयजल और सीवर लाइन बिछाने के बाद सीसी सड़कों का काम तो बरसात में भी जारी रहा था अब मौसम अनुकूल होने पर अगले सप्ताह से सड़कों पर बिटुमेन करने की तैयारी की जा रही है। - गुरप्रीत सिंह, परियोजना प्रबंधक यूयूएसडीए
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed