एमबीपीजी कॉलेज छात्रसंघ चुनाव: 29 सितंबर को बदलेगी हल्द्वानी की यातायात व्यवस्था, पुलिस ने जारी किया नया प्लान

हल्द्वानी एमबीपीजी कॉलेज में छात्रसंघ चुनाव और मतगणना के मद्देनजर 29 सितंबर को शहर में यातायात व्यवस्था बदली रहेगी। पुलिस ने रूट डायवर्जन प्लान जारी किया है। पर्वतीय क्षेत्रों को जाने वाले वाहनों को शहर के बाहर से निकाला जाएगा वहीं सुबह से लेकर चुनाव संपन्न होने तक तिकोनिया से एमबीपीजी तक वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद रहेगी। वाहनों की पार्किंग एमबी इंटर कॉलेज में रहेगी।

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