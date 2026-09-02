हल्द्वानी: संभागीय परिवहन कार्यालय में फायरिंग करने वाले अधिकारी पर प्राथमिकी, महिला दरोगा बनी शिकायतकर्ता
संभागीय परिवहन कार्यालय हल्द्वानी परिसर में मंगलवार को फायरिंग करने वाले वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी महेंद्र सिंह नेगी के खिलाफ प्राथमिकीदर्ज कर ली गई है। यह कार्रवाई आरटीओ चौकी प्रभारी महिला दरोगा दीपा जोशी की तहरीर पर की गई है।
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संभागीय परिवहन कार्यालय हल्द्वानी परिसर में मंगलवार को फायरिंग करने वाले वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी महेंद्र सिंह नेगी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। कार्रवाई आरटीओ चौकी प्रभारी महिला दरोगा दीपा जोशी की तहरीर पर हुई है।
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आरोपी महेंद्र सिंह नेगी मूलरूप से ऊधमसिंह नगर के किच्छा स्थित देवरिया के रहने वाले हैं और वर्तमान में मुखानी के कुसुमखेड़ा स्थित गायत्री विहार में रह रहे थे। पुलिस के अनुसार आरोपी ने फायरिंग के बाद मोबाइल बंद किया और भाग गया। उसकी तलाश में टीम जुटी है। एसपी सिटी मनोज कुमार कत्याल ने बताया कि जल्द आरोपी को हिरासत में लेकर मामले का खुलासा किया जाएगा।