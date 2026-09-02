हल्द्वानी: संभागीय परिवहन कार्यालय में फायरिंग करने वाले अधिकारी पर प्राथमिकी, महिला दरोगा बनी शिकायतकर्ता

संभागीय परिवहन कार्यालय हल्द्वानी परिसर में मंगलवार को फायरिंग करने वाले वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी महेंद्र सिंह नेगी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। कार्रवाई आरटीओ चौकी प्रभारी महिला दरोगा दीपा जोशी की तहरीर पर हुई है।

विज्ञापन

विज्ञापन