Nainital News: बस चालक को पीटकर सोने चेन और नकदी छीनी

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चोरपानी निवासी महबूब आलम ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 30 अगस्त की शाम करीब 6:20 बजे वह बस लेकर नया गांव वाटर फॉल के पास से गुजर रहे थे। इसी दौरान एक कार से उतरे दो युवकों ने उनकी बस रोक ली। बताया कि उन्होंने विरोध कि तो दोनों ने उसे पीटा और कपड़े फाड़ दिए। थानाध्यक्ष अरुण सैनी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। संवाद

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रामनगर। कालाढूंगी के नया गांव वाटर फॉल के पास बस रोककर दो युवकों ने चालक को पीटा और 30 हजार रुपये व सोने की चेन छीनकर ले गए। बस चालक ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।