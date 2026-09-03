Nainital News: बस चालक को पीटकर सोने चेन और नकदी छीनी
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Thu, 03 Sep 2026 01:33 AM IST
विज्ञापन
रामनगर। कालाढूंगी के नया गांव वाटर फॉल के पास बस रोककर दो युवकों ने चालक को पीटा और 30 हजार रुपये व सोने की चेन छीनकर ले गए। बस चालक ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
चोरपानी निवासी महबूब आलम ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 30 अगस्त की शाम करीब 6:20 बजे वह बस लेकर नया गांव वाटर फॉल के पास से गुजर रहे थे। इसी दौरान एक कार से उतरे दो युवकों ने उनकी बस रोक ली। बताया कि उन्होंने विरोध कि तो दोनों ने उसे पीटा और कपड़े फाड़ दिए। थानाध्यक्ष अरुण सैनी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। संवाद
विज्ञापन
चोरपानी निवासी महबूब आलम ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 30 अगस्त की शाम करीब 6:20 बजे वह बस लेकर नया गांव वाटर फॉल के पास से गुजर रहे थे। इसी दौरान एक कार से उतरे दो युवकों ने उनकी बस रोक ली। बताया कि उन्होंने विरोध कि तो दोनों ने उसे पीटा और कपड़े फाड़ दिए। थानाध्यक्ष अरुण सैनी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। संवाद
विज्ञापन