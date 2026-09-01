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हल्द्वानी: आरटीओ कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारी ने सहकर्मी पर झोंका फायर, बाल-बाल बचा; इस वजह से नाराज था आरोप

Tue, 01 Sep 2026 11:19 PM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, हल्द्वानी
अमर उजाला नेटवर्क, हल्द्वानी Published by: Heera Updated Tue, 01 Sep 2026 11:19 PM IST
सार

हल्द्वानी स्थित संभागीय परिवहन कार्यालय में मंगलवार शाम करीब चार बजे विभाग के प्रशासनिक अधिकारी ने अपने ही सहकर्मी पर फायर झोंक दिया। गनीमत रही कि सहकर्मी बाल-बाल बच गया। घटना के बाद आरोपी अधिकारी मौके से फरार हो गया। 

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Administrative officer opens fire on colleague in RTO office in haldwani
हल्द्वानी आरटीओ कार्यालय में गोली चलने से अलमारी में हुआ छेद। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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हल्द्वानी संभागीय परिवहन कार्यालय में मंगलवार शाम चार बजे विभाग के प्रशासनिक अधिकारी ने सहकर्मी पर फायर झोंक दिया। गनीमत रही कि वह बच गया। वारदात के बाद आरोपी भाग गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।

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पुलिस के अनुसार, आरोपी बाबू राज्य आंदोलनकारी कोटे से भर्ती होने के बाद परिवहन विभाग के हल्द्वानी संभागीय कार्यालय में कार्यरत है। विभाग में कुछ दिन पहले ही आरोपी को सेवा पटल से हटाकर दूसरे विभाग में संबद्ध किया गया था। इस वजह से वह नाराज था। पता चला कि मंगलवार दोपहर जब वह कार्यालय पहुंचे तब सहकर्मी से ही किसी बात पर विवाद हो गया।

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विभागीय अधिकारियों के समझाने पर मामला शांत हुआ लेकिन आरोपी बाबू घर गया और अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर लेकर वापस लौटा। शाम करीब चार बजे उसने सहकर्मी से कहासुनी के बाद फायरिंग कर दी। गोली अलमारी में रखे दस्तावेजों में लगकर फंस गई। गनीमत रही कि किसी कर्मी को नहीं लगी। अफरा-तफरी मचते ही आरोपी मौके से भाग गया। तब से पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।

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इस बार बच गए अगली बार नहीं
बताया जा रहा है कि आरोपी बाबू ने फायरिंग करने से पहले यह कहा कि आज छुट्टी कर दो और सभी घर जाओ लेकिन कुछ ही देर में उसने गोली चला दी। फायरिंग के बाद आरोपी यह कहते हुए भागा कि इस बार तो फायर मिस हुआ है लेकिन अगली बार नहीं होगा। इसके बाद से स्टाफ के अन्य कर्मचारियों में भी डर का माहौल है।

सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, फिलहाल पुलिस को कोई तहरीर नहीं मिली है, फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। आरोपी को हिरासत में लेने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। -मनोज कुमार कत्याल, एसपी सिटी

सरकारी कार्यालय में इस तरह की वारदात होना बेहद गंभीर है। मामले में उचित कार्रवाई के लिए आरटीओ को दिशा-निर्देश दिए गए हैं। -ललित मोहन रयाल, डीएम नैनीताल
 

 

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