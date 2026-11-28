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शहर निवासी हिमानी बिष्ट ने कोतवाली में दर्ज कराई प्राथमिकी में कहा है कि तीन दिसंबर 2024 को उसका विवाह सतवाल हाउस निवासी गजेंद्र सिंह सतवाल से हुआ। आरोप है कि विवाह के बाद से पति, सास, ससुर, ननद दहेज के लिए उसके साथ मारपीट करते रहे हैं। विवाहिता के अनुसार, ससुराली उनके प्रेम विवाह से नाराज हैं और इसी कारण उसे परेशान करने लगे। महिला का आरोप है कि ससुरालियों ने दहेज में 10 लाख की कार देने की डिमांड की। बीती 23 नवंबर को पति ने उसे और उसके 11 माह के पुत्र के साथ भी मारपीट की।कोट-विवाहिता की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। कोतवाली पुलिस को मामले में वैधानिक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। लव शर्मा, सीओ सिटी