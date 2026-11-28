Nainital News: विवाहिता से मारपीट के मामले में पति समेत पांच के खिलाफ प्राथमिकी
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Sat, 28 Nov 2026 02:30 AM IST
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हल्द्वानी। दहेज के लिए विवाहिता और उसके बेटे घर से निकालने के मामले में पीड़िता ने पति, सास, ससुर, ननद समेत पांच लोगों के खिलाफ हल्द्वानी कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
शहर निवासी हिमानी बिष्ट ने कोतवाली में दर्ज कराई प्राथमिकी में कहा है कि तीन दिसंबर 2024 को उसका विवाह सतवाल हाउस निवासी गजेंद्र सिंह सतवाल से हुआ। आरोप है कि विवाह के बाद से पति, सास, ससुर, ननद दहेज के लिए उसके साथ मारपीट करते रहे हैं। विवाहिता के अनुसार, ससुराली उनके प्रेम विवाह से नाराज हैं और इसी कारण उसे परेशान करने लगे। महिला का आरोप है कि ससुरालियों ने दहेज में 10 लाख की कार देने की डिमांड की। बीती 23 नवंबर को पति ने उसे और उसके 11 माह के पुत्र के साथ भी मारपीट की।
कोट-
विवाहिता की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। कोतवाली पुलिस को मामले में वैधानिक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। लव शर्मा, सीओ सिटी
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शहर निवासी हिमानी बिष्ट ने कोतवाली में दर्ज कराई प्राथमिकी में कहा है कि तीन दिसंबर 2024 को उसका विवाह सतवाल हाउस निवासी गजेंद्र सिंह सतवाल से हुआ। आरोप है कि विवाह के बाद से पति, सास, ससुर, ननद दहेज के लिए उसके साथ मारपीट करते रहे हैं। विवाहिता के अनुसार, ससुराली उनके प्रेम विवाह से नाराज हैं और इसी कारण उसे परेशान करने लगे। महिला का आरोप है कि ससुरालियों ने दहेज में 10 लाख की कार देने की डिमांड की। बीती 23 नवंबर को पति ने उसे और उसके 11 माह के पुत्र के साथ भी मारपीट की।
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विवाहिता की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। कोतवाली पुलिस को मामले में वैधानिक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। लव शर्मा, सीओ सिटी
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