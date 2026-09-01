बेशर्मी की हद: नशे में धुत युवकों की कार पलटी...जान बची तो सड़क पर ही बना लिया पैग; दिल्ली नंबर की गाड़ी थी

हल्द्वानी शहर के मुखानी थानान्तर्गत ऊंचापुल इलाके में रविवार देर रात एक कार पलट गई। कार सवार युवक नशे में धुत थे। स्थानीय लोगों ने उन्हें किसी तरह निकाला और गाड़ी को सीधा किया। युवकों ने बेशर्मी की हद पार करते हुए पास की दुकान से शराब खरीदी, गाड़ी के पास आकर गटकी और फिर गंतव्य के लिए चले गए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

विज्ञापन





ऊंचापुल चौराहे पर कुछ दिन पहले ही प्रशासन की टीम ने अतिक्रमण को तोड़ा था। इसके बाद सड़क का निर्माण भी कराया। नई सड़क पुरानी सड़क से काफी ऊंची है। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार रविवार देर रात चौफुला की तरफ से आ रही कार नई सड़क से पुरानी सड़क पर पलट गई। राहगीरों ने सभी को निकालकर कार को सीधा किया। कार सवार लोग नशे में धुत थे। लोगों ने बताया कि कार सवार पर्यटकों ने घटनास्थल पर शराब की एक बोतल खरीदकर पी और चले गए। एसपी सिटी मनोज कुमार कत्याल ने बताया कि पुलिस के पहुंचने तक युवक जा चुके थे। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। साथ ही सड़क निर्माण को लेकर संबंधित विभाग से पत्राचार किया जाएगा ताकि भविष्य में हादसों पर रोक लग सके।