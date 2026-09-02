Nainital News: प्री-पीएचडी कोर्स वर्क शुरू, 75 शोधार्थी शामिल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Wed, 02 Sep 2026 01:34 AM IST
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हल्द्वानी। एमबीपीजी कॉलेज में मंगलवार से प्री-पीएचडी कोर्स वर्क शुरू हो गया है। पहले दिन 75 शोधार्थियों ने प्रतिभाग किया।
उद्घाटन सत्र में प्राचार्य प्रो. एनएस बनकोटी सहित महाविद्यालय के शिक्षकों ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पहले प्रश्नपत्र के तहत रिव्यू ऑफ लिटरेचर विषय पर प्रो. प्रेम प्रकाश ने व्याख्यान दिया। कोर्स वर्क एक से 30 सितंबर तक चलेगा। संवाद
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उद्घाटन सत्र में प्राचार्य प्रो. एनएस बनकोटी सहित महाविद्यालय के शिक्षकों ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पहले प्रश्नपत्र के तहत रिव्यू ऑफ लिटरेचर विषय पर प्रो. प्रेम प्रकाश ने व्याख्यान दिया। कोर्स वर्क एक से 30 सितंबर तक चलेगा। संवाद