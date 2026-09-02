Nainital News: जन्माष्टमी से पहले बढ़ गए ड्राई फ्रूट्स के दाम

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव चार सितंबर को मनाया जाएगा। इस दिन व्रत रखने वाले लोग फलाहार में मखाना, किशमिश, बादाम और अन्य मेवों का इस्तेमाल करते हैं। वहीं मंदिरों और घरों में भगवान के भोग के लिए भी ड्राई फ्रूट की खरीदारी बढ़ जाती है।दुकानदार रमेश कार्की और भोला नेगी ने बताया कि मंडी से ही ड्राई फ्रूट महंगे दाम पर पहुंच रहे हैं। मांग बढ़ने के साथ फुटकर बाजार में भी इनके भाव बढ़े हैं। सबसे अधिक बढ़ोतरी पिस्ता में देखने को मिल रही है।ड्राई फ्रूट पहले अबबादाम 920 950-1100किशमिश 430 450-500पिस्ता 1000 1350-1400काजू 900 920-1000मखाना 850 900-950गोला 400 450गोंद 350 400