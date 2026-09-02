Nainital News: एसटीएच में 18 दिन से बंद है दिल की धड़कन की जांच

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अस्पताल में 1475 रुपये में होने वाली यह जांच निजी केंद्रों पर ढाई से तीन हजार रुपये तक पड़ रही है। ऑपरेशन और भर्ती मरीजों को भी इको कराने जरूरत होती है, ऐसे में जांच बंद होने से मरीजों की परेशानी और जेब पर बोझ दोनों बढ़ गए हैं। एसटीएच में हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. अरुण जोशी के लंबे अवकाश में जाने से हृदय रोगियों की ईको जांच प्रभावित हुई है।एसटीएच में जुलाई से एंडोस्कोपी जांच भी ठप है। यहां तैनात एकमात्र एंडोस्कोपी जांच विशेषज्ञ का तबादला हो चुका है। हर महीने 350 से अधिक मरीजों की एंडोस्कोपी की जाती है। जांच बंद होने से गंभीर मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।