Nainital News: नंदा देवी महोत्सव पर चर्चा, युवाओं ने सुझाव दिए

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नैनीताल। धार्मिक संस्था राम सेवक सभा की बैठक में अध्यक्ष मनोज साह ने कहा कि युवाओं की नंदा देवी महोत्सव में महत्वपूर्ण भूमिका है। युवा शक्ति, संस्कृति के वाहक हैं और सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण हैं। ऐसे में युवा इसे अपना महोत्सव समझकर भागीदारी करें। तय किया गया कि युवा चरण पादुका समिति, भंडारा, प्रसाद वितरण में सहयोग करेंगे। समिति पदाधिकारियों ने कहा कि यह मेला पूरे शहर का है ऐसे में इस महायज्ञ में सभी भी भागीदारी जरूरी है। सभा सभी के सुझाव लेकर मेले को भव्य करने की पक्षधर है। बैठक में आशीष, नवनीत, अभिनव, पवन, युवराज, करण, पवन, हरीश, गौरव, हितेश, चिराग, गौरव, मयंक, विश्वकेतु, मोहित, हिमांशु, मयंक, सागर, संतोष बिष्ट समेत सभा पदाधिकारी रहे। संवाद