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Nainital News: सीजेपी प्रोटेस्ट का नैनीताल के पर्यटन पर दिखा असर, सप्ताहांत पर घटे पर्यटक

Sun, 11 Oct 2026 12:41 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Sun, 11 Oct 2026 12:41 AM IST
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CJP protest impacts tourism in Nainital; tourist numbers drop over the weekend.
नैनीताल। सप्ताहांत पर दिल्ली में हुए सीजेपी प्रोटेस्ट का असर नैनीताल के पर्यटन कारोबार पर भी दिखाई दिया। आमतौर पर वीकेंड पर पर्यटकों से गुलजार रहने वाले शहर में इस बार पर्यटकों की संख्या में गिरावट नजर आई। खासतौर पर दिल्ली की गाड़ियां सड़कों पर कम नजर आईं। वहीं, यातायात व्यवस्था को लेकर बीते दिनों कुमाऊं आयुक्त की बैठक के बाद पुलिस भी सतर्क नजर आई। इसके चलते सप्ताहांत पर शहर में कहीं भी जाम की स्थिति नहीं बनी और पर्यटकों व स्थानीय लोगों को राहत मिली।
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यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए पुलिस ने कैंची धाम रूट पर भारी वाहनों की आवाजाही रोकी। टैक्सी और रेंटल बाइक को काठगोदाम में ही रोकने की व्यवस्था की गई। वहीं, भीमताल और भवाली से शटल सेवा लगातार संचालित की गई। पर्यटकों की आवाजाही को देखते हुए रूसी-1 और रूसी-2 से भी कुछ समय के लिए शटल सेवा चलाई गई।
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पुलिस की इन व्यवस्थाओं के चलते शहर के प्रमुख मार्गों पर यातायात सामान्य बना रहा। बीते दिनों कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने यातायात व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए थे। इसके बाद पुलिस ने वीकेंड पर यातायात नियंत्रण के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरती। वाहनों की आवाजाही नियंत्रित करने और शटल सेवा के संचालन से शहर में जाम की समस्या नहीं हुई।
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कैंची धाम रूट पर भारी वाहनों को रोका गया। भीमताल और भवाली से शटल सेवा लगातार संचालित हुई, जबकि रूसी-1 और रूसी-2 से भी कुछ समय के लिए शटल सेवा चलाई गई। इससे शहर में जाम की स्थिति नहीं बनी। शनिवार को काठगोदाम से ट्रैफिक फ्लो भी कम ही रहा। - डाॅ. जगदीश चंद्र, एसपी, नैनीताल
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