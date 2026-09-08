Nainital News: लालकुआं-कासगंज ट्रेन के रूट में बदलाव

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लालकुआं। बरेली सिटी-बरेली जंक्शन रेलखंड के बीच जलभराव के कारण सोमवार को रेल यातायात प्रभावित हो गया। यात्रियों की सुरक्षा और रेल परिचालन को ध्यान में रखते हुए इज्जतनगर मंडल ने 55311 कासगंज-लालकुआं सवारी गाड़ी को कासगंज-बरेली सिटी के बीच मार्ग में नियंत्रित किया है। आवश्यकता पड़ने पर इस ट्रेन को बमियाना-रामगंगा-बरेली जंक्शन बरेली सिटी मार्ग से डायवर्ट किया जा सकता है। रेलवे प्रशासन ने यात्रा से पहले ट्रेन के संचालन की जानकारी की अपील की है।