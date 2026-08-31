Nainital News: कुमाऊं विवि ने पीजी में प्रवेश पंजीकरण की अंतिम तिथि 4 तक बढ़ाई

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कुलपति प्रो. डीएस रावत के आधिकारिक अनुमोदन के बाद विश्वविद्यालय की ओर से इसका संशोधित कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है। संशोधित अधिसूचना के अनुसार जो अभ्यर्थी किसी कारणवश अब तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, वे चार सितंबर तक अपना नवीन पंजीकरण कर सकते हैं। इसके बाद जिन आवेदकों को अपने फॉर्म में कोई सुधार या संशोधन करना है, उनके लिए पांच और छह सितंबर को करेक्शन विंडो खोली जाएगी। कॉलेज स्तर पर प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी, पात्रता समीक्षा और प्रवेश की अन्य शेष प्रक्रियाएं 10 सितंबर तक अनिवार्य रूप से पूरी कर ली जाएंगी।समर्थ पोर्टल की नोडल अधिकारी डॉ. उमंग सैनी ने कहा विश्वविद्यालय प्रशासन ने डीएसबी परिसर नैनीताल, सर जेसी बोस तकनीकी परिसर भीमताल सहित सभी संबद्ध राजकीय एवं निजी महाविद्यालयों और संस्थानों को निर्देश जारी किए हैं। सभी संस्थानों से कहा गया है कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रवेश संबंधी समस्त आवश्यक कार्यवाही पूरी करना सुनिश्चित करें।