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Nainital News: पहाड़ी आर्मी के संस्थापक समेत 49 पर प्राथमिकी दर्ज

Mon, 31 Aug 2026 02:21 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 02:21 AM IST
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FIR registered against 49 people, including the founder of Pahadi Army.

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हल्द्वानी। चित्रशिला घाट स्थित चित्रेश्वर धाम में हुए विवाद में पुलिस ने पहाड़ी आर्मी के 49 लोगों पर शनिवार देर रात प्राथमिकी दर्ज की। कार्रवाई श्री शनिदेव महाराज एवं नवग्रह मंदिर चित्रशिला धाम रानीबाग समिति के संस्थापक हेमंत कुमार गुप्ता की तहरीर पर हुई है।
मामले में पहाड़ी आर्मी के संस्थापक हरीश रावत, रमेश चंद्र मनराल, मनोहर मनराल, चंदन मनराल, सुभाष कांडपाल, कविता जीना और प्रेम मेर को नामजद किया गया है। सभी पर हंगामा करने और मंदिर संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप है।
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हेमंत कुमार गुप्ता के अनुसार शनिवार दोपहर शनि देव मंदिर में भंडारे की तैयारी चल रही थी। तभी पहाड़ी आर्मी के संस्थापक हरीश रावत अपने साथ भीड़ लेकर वहां पहुंचे और अभद्रता करने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने बवाल शुरू कर दिया। इस दौरान वितरण स्थल पर रखे बर्तन भी फेंकने लगे जिसकी वजह से कई लोगों को चोट पहुंची।
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उन्होंने शनि मंदिर समिति के पदाधिकारी व अन्य लोगों को जानबूझकर चोटिल करने का भी आरोप लगाया है। एसपी सिटी मनोज कुमार कत्याल ने बताया कि प्राथमकी दर्ज कर ली गई है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की भी जांच की जा रही है। जल्द ही अज्ञात आरोपियों की पहचान कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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