Nainital News: कार उत्तराखंड में, फास्टैग चार्ज कट गया तमिलनाडु में

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लुटाबड़ निवासी प्रोफेसर अधीर कुमार ने बताया कि वह ऋषिकेश स्थित श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी में कार्यरत हैं। वह कार संख्या यूके 04 एल 8682 में पिछले तीन वर्षों से एयरटेल पेमेंट्स बैंक का फास्टैग उपयोग कर रहे हैं। आरोप लगाया कि मई 2026 से उनके फास्टैग से तमिलनाडु में स्थित विभिन्न टोल प्लाजा पर पांच बार टोल शुल्क काटा जा चुका है। बताया कि जिन तिथियों में तमिलनाडु के टोल प्लाजा पर शुल्क कटा, उस दौरान उनकी कार उत्तराखंड में ही मौजूद थी। वर्ष 2012 में कार खरीदने के बाद आज तक कार को तमिलनाडु लेकर भी नहीं गए। इसके बावजूद तमिलनाडु के टोल प्लाजा से पांच बार टोल कट चुका है।पीड़ित ने लगाया थाने से लौटाने का आरोपरामनगर। प्रो. अधीर कुमार ने बताया कि मामले में कार्रवाई को लेकर वह तहरीर लेकर कोतवाली पुलिस के पास पहुंचे, लेकिन पुलिस ने तहरीर रिसीव तक नहीं की। बताया कि पुलिस ने ऑनलाइन एनसीआरबी पोर्टल पर कार्रवाई करने की बात कहकर कोतवाली से वापस भेज दिया। मामले में कोतवाल सुशील कुमार का कहना था कि मामला उनके संज्ञान में नहीं है। मामले की जानकारी लेकर जांच की जाएगी।