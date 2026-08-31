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Nainital News: रिजल्ट में देरी पर भड़के छात्र, रात भर कुलपति दफ्तर के बाहर दिया धरना

Mon, 31 Aug 2026 02:18 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Mon, 31 Aug 2026 02:18 AM IST
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Students outraged over delayed results; staged an overnight sit-in outside the Vice-Chancellor's office
नैनीताल। कुमाऊं विश्वविद्यालय के समय पर परिणाम घोषित करने के कई बार दावों के बावजूद परीक्षा परिणामों में देरी, असाइनमेंट और प्रैक्टिकल के मार्क्स लंबे समय तक न चढ़ने का सिलसिला थम नहीं रहा है। स्नातक द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम घोषित न होने से नाराज छात्र नेताओं का गुस्सा फूट पड़ा और वे भारी बारिश के मौसम में कुलपति कार्यालय के सामने शनिवार को रात भर धरने पर बैठे रहे। रविवार को दोपहर में छात्र नेताओं ने विवि प्रशासन के लिखित आश्वासन पर अपना अनिश्चितकालीन धरना- प्रदर्शन समाप्त किया।
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विद्यार्थियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर छात्र नेता शनिवार शाम करीब छह बजे कुमाऊं विवि के प्रशासनिक भवन पहुंचे और अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। छात्र शीघ्र परीक्षाफल जारी करने की मांग पर रातभर अड़े रहे। रविवार सुबह विवि प्रशासन और आंदोलनकारी छात्रों के बीच वार्ता हुई और विवि प्रशासन ने छात्रों की मांगों को स्वीकार करते हुए कुलसचिव प्रो. रजनीश पांडे की ओर से विज्ञप्ति जारी कर छात्रों को लिखित आश्वासन दिया गया कि स्नातक द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर के परीक्षाफल आगामी तीन कार्यदिवसों के भीतर हर हाल में घोषित कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही विवि प्रशासन ने उन छात्र-छात्राओं की समस्या का भी संज्ञान लिया जिनके आंतरिक और प्रयोगात्मक मूल्यांकन के अंक अभी तक विवि को प्राप्त नहीं हुए हैं। धरने और प्रदर्शन में छात्रनेता अभिषेक कुमार, शुभम कुमार और कमल कार्की आदि शामिल रहे।
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