हल्द्वानी: राहुल गांधी पर केस दर्ज कराने वाले अमित कुमार पर एससी समाज से न होने का आरोप, वाल्मीकि समाज भड़का

हल्द्वानी में राहुल गांधी पर प्राथमिकी दर्ज कराने वाले अमित कुमार पर एससी समाज से न होने का आरोप लगा है। मामले में वाल्मीकि समाज के लोगों ने पुलिस जांच और कार्रवाई की मांग की है। सोमवार को हल्द्वानी कोतवाली में वाल्मीकि समाज के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। उन्होंने कहा कि अमित कुमार एससी समाज से नहीं हैं। आरोप है कि वह एससी समाज का नाम लेकर बदनाम कर रहे हैं। कहा कि पुलिस मामले की जांच कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करे।

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एसपी सिटी मनोज कुमार कत्याल ने बताया कि जांच के बाद तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।