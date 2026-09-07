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हल्द्वानी: राहुल गांधी पर केस दर्ज कराने वाले अमित कुमार पर एससी समाज से न होने का आरोप, वाल्मीकि समाज भड़का

Mon, 07 Sep 2026 02:04 PM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, हल्द्वानी
अमर उजाला नेटवर्क, हल्द्वानी Published by: Heera Updated Mon, 07 Sep 2026 02:04 PM IST
सार

हल्द्वानी में राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने वाले अमित कुमार पर अनुसूचित जाति समाज से न होने का गंभीर आरोप लगा है। वाल्मीकि समाज के लोगों ने सोमवार को हल्द्वानी कोतवाली पहुंचकर पुलिस से जांच और कार्रवाई की मांग की। 

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Amit Kumar who filed a case against Rahul Gandhi, is accused of not being from the SC community in haldwani
राहुल गांधी पर केस दर्ज करने वाले अमित कुमार पर SC न होने का आरोप - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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हल्द्वानी में राहुल गांधी पर प्राथमिकी दर्ज कराने वाले अमित कुमार पर एससी समाज से न होने का आरोप लगा है। मामले में वाल्मीकि समाज के लोगों ने पुलिस जांच और कार्रवाई की मांग की है। सोमवार को हल्द्वानी कोतवाली में वाल्मीकि समाज के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। उन्होंने कहा कि अमित कुमार एससी समाज से नहीं हैं। आरोप है कि वह एससी समाज का नाम लेकर बदनाम कर रहे हैं। कहा कि पुलिस मामले की जांच कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करे।

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एसपी सिटी मनोज कुमार कत्याल ने बताया कि जांच के बाद तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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