Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   A huge crowd of devotees gathered at Kainchi Dham

कैंची धाम में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़: दर्शन के लिए लगी एक किमी लंबी कतार, पुलिस यातायात संभाल रही

Tue, 10 Nov 2026 11:02 AM IST
Heera Nainital
Nainital Published by: Heera Updated Tue, 10 Nov 2026 11:02 AM IST
सार

दीपावली के वीकेंड के चलते मंगलवार को कैंची धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। बाबा नीब करौरी महाराज के दर्शन के लिए लगभग एक किमी लंबी कतार लगी रही और सुबह छह बजे से ही श्रद्धालु मंदिर पहुंचने लगे थे। 

विज्ञापन
A huge crowd of devotees gathered at Kainchi Dham
कैंची धाम में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

दीपावली के वीकेंड के चलते मंगलवार को कैंची धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं की भीड़ के चलते एक किमी लंबी कतार बाबा नीब करौरी महाराज के दर्शन के लिए लगी रही। सुबह छह बजे से श्रद्धालु दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे है। श्रद्धालुओं की लंबी कतार के चलते श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ा।

विज्ञापन


पुलिस यातायात व्यवस्था बनाने में लगी हुई है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed