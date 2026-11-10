कैंची धाम में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़: दर्शन के लिए लगी एक किमी लंबी कतार, पुलिस यातायात संभाल रही

दीपावली के वीकेंड के चलते मंगलवार को कैंची धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं की भीड़ के चलते एक किमी लंबी कतार बाबा नीब करौरी महाराज के दर्शन के लिए लगी रही। सुबह छह बजे से श्रद्धालु दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे है। श्रद्धालुओं की लंबी कतार के चलते श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ा।

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पुलिस यातायात व्यवस्था बनाने में लगी हुई है।