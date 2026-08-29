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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   A 15-foot python was spotted near a petrol pump in bhimtal Nainital

नैनीताल: पेट्रोल पंप के पास दिखा 15 फुट का अजगर, लोगों में मची भगदड़; वन विभाग ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा

Sat, 29 Aug 2026 04:56 PM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल Published by: Heera Updated Sat, 29 Aug 2026 04:56 PM IST
सार

भवाली-अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर पेट्रोल पंप के पास आबादी क्षेत्र में 15 फुट लंबा अजगर दिखने से हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर अजगर को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया।

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A 15-foot python was spotted near a petrol pump in bhimtal Nainital
भवाली में पकड़ा 15 फिट लंबा अजगर  - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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भवाली-अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग में पेट्रोल पंप के पास शनिवार को आबादी क्षेत्र में 15 फिट लंबा अजगर देख लोगों में हड़कंप मच गया। अजगर दिखने की सूचना स्थानीय लोगों ने वन विभाग के अधिकारियों को दी। वन क्षेत्राधिकारी विजय मेलकानी ने अजगर दिखने की सूचना पर वन कर्मियों की टीम भेजी।

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रेंजर ने बताया कि वन कर्मियों ने रेस्क्यू कर 15 फिट लंबे अजगर को पकड़ने के बाद उसे आबादी क्षेत्र से दूर जंगल में छोड़ दिया। उन्होंने लोगों से घरों के आसपास सफाई रखने की अपील की है। 

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