नैनीताल: पेट्रोल पंप के पास दिखा 15 फुट का अजगर, लोगों में मची भगदड़; वन विभाग ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा

भवाली-अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग में पेट्रोल पंप के पास शनिवार को आबादी क्षेत्र में 15 फिट लंबा अजगर देख लोगों में हड़कंप मच गया। अजगर दिखने की सूचना स्थानीय लोगों ने वन विभाग के अधिकारियों को दी। वन क्षेत्राधिकारी विजय मेलकानी ने अजगर दिखने की सूचना पर वन कर्मियों की टीम भेजी।

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रेंजर ने बताया कि वन कर्मियों ने रेस्क्यू कर 15 फिट लंबे अजगर को पकड़ने के बाद उसे आबादी क्षेत्र से दूर जंगल में छोड़ दिया। उन्होंने लोगों से घरों के आसपास सफाई रखने की अपील की है।