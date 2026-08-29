हल्द्वानी: रानीबाग चित्रशिला घाट मंदिर पर हंगामा, पहाड़ी आर्मी के पदाधिकारियों समेत छह हिरासत में; जानें वजह

हल्द्वानी शहर के काठगोदाम के रानीबाग चित्रशिला घाट स्थित मंदिर पर शनिवार दोपहर जमकर हंगामा हुआ। पहाड़ी आर्मी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं का आरोप है कि मंदिर के पीछे अवैध कब्जा करने के इरादे से कुछ लोग व्यावसायिक निर्माण करवा रहे हैं। विवाद की सूचना पर तुरंत पुलिस पहुंची और पहाड़ी आर्मी के अध्यक्ष हरीश रावत समेत पांच-छह लोगों को हिरासत में लेकर मामले को शांत कराया।

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हालांकि इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का काफिला भी उस तरफ से निकलने से महकमे में और हलचल मच गई। पुलिस ने तुरंत मामले को शांत कराया। एसपी सिटी मनोज कुमार कत्याल ने बताया कि मौके से कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। पूरे मामले की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।