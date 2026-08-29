कुदरत का संकेत: पूरे हिमालयी राज्यों को चेतावनी, विशेषज्ञ बोले- अनियंत्रित विकास की भेंट चढ़ रहे पहाड़ी राज्य

अदानी में जलप्रलय के जरिये कुदरत ने प्रकृति से छेड़छाड़ कर किए जा रहे विकास कार्यों पर अंकुश लगाने की चेतावनी दी है। यह किसी एक देश की आपदा नहीं है, बल्कि सभी हिमालयी राज्यों के लिए सतर्क होने का समय है। हाल के वर्षों में कुदरत ने पहाड़ के पास बसे इलाकों में आपदा के रूप में तेजी से कहर बरपाना शुरू कर दिया है। इससे मैदानी क्षेत्रों के लिए भी खतरा बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अब नहीं चेते तो बहुत देर हो जाएगी।

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