गौलापार में बनेगा खेलों का नया केंद्र: सीएम धामी ने खेल विश्वविद्यालय की नींव रखी, पहला सत्र भी शुरू
अमर उजाला नेटवर्क, हल्द्वानी Published by: Heera Updated Sat, 29 Aug 2026 12:55 PM IST
सार
राष्ट्रीय खेल दिवस पर हल्द्वानी के गौलापार स्टेडियम में उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय के प्रथम चरण का शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री धामी ने खेल मंत्री रेखा आर्य, सांसद अजय भट्ट, मंत्री कैड़ा और विधायक बिष्ट की उपस्थिति में शिलान्यास किया।
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विस्तार
हल्द्वानी के गौलापार स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में राष्ट्रीय खेल दिवस पर उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय के प्रथम चरण के निर्माण का शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खेल मंत्री रेखा आर्य, सांसद अजय भट्ट, मंत्री राम सिंह कैड़ा और विधायक मोहन बिष्ट की उपस्थिति में शिलान्यास कर विश्वविद्यालय के पहले शैक्षणिक सत्र का भी शुभारंभ किया।
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