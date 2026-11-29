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नैनीताल। वनाग्नि की रोकथाम के लिए वन विभाग ने मनोरा रेंज के पटवाडांगर क्षेत्र में फायर लाइन काटने का काम शुरू कर दिया है। जंगलों में आग फैलने से रोकने के लिए रास्तों के किनारे सूखी घास, झाड़ियां, पत्तियां और पिरूल हटाए जा रहे हैं। वन क्षेत्राधिकारी नीतिन पंत ने बताया कि फायर लाइन काटने का कार्य 15 दिसंबर तक पूरा किया जाएगा। इसका उद्देश्य गर्मियों में फायर सीजन के दौरान जंगलों में आग फैलने से रोकना है। अभियान के दौरान हरे पेड़-पौधों को नुकसान पहुंचाए बिना सूखी वनस्पति हटाई जा रही है। वन क्षेत्रों में निगरानी भी बढ़ाई जा रही है ताकि आगामी फायर सीजन में वनाग्नि की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके।