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भीमताल (नैनीताल)। ओखलकांडा ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति खराब होने से लोगों में आक्रोश है। सुविधाओं में सुधार न होने पर ग्रामीणों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय का घेराव करने की चेतावनी दी है। पूर्व प्रधान मदन नौलिया ने बताया कि स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल होने के कारण मरीजों को इलाज के लिए हल्द्वानी के अस्पतालों में जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि शनिवार को पैर में चोट लगने पर एक बालिका के लिए एंबुलेंस बुलाई गई थी लेकिन वह नहीं पहुंच पाई। ग्रामीण लंबे समय से विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति और एक्सरे मशीन लगाने की मांग कर रहे हैं। मांग पूरी न होने पर ग्रामीणों ने आंदोलन करने का फैसला किया है।