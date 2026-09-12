Kotdwar News: यूयूएसडीए की लापरवाही आमजन पर पड़ रही भारी

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केस-1डिग्री कॉलेज मार्ग सात माह से बदहालडिग्री कॉलेज संपर्क मार्ग पर यूयूएसडीए ने करीब सात माह पूर्व पेयजल लाइन बिछाने के लिए खोदाई की थी। लाइन बिछाने के बाद अभी तक डामरीकरण नहीं हुआ है। वन विभाग की आवासीय कॉलोनी से पीजी कॉलेज के मुख्य गेट और कावेंट के किंडरगार्डन स्कूल तक मार्ग बदहाल है। इस मार्ग से पीजी कॉलेज, मेहरबान सिंह कंडारी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज और किंडरगार्डन स्कूल के छात्र-छात्राएं आवाजाही करते हैं। साथ ही निजी नर्सिंग होम होने से मरीजों और तीमारदारों की भी आवाजाही रहती है।केस-2बालासौड़-ब्रह्मपुरी मार्ग पर बने गड्ढेखुशी वेडिंग प्वाइंट से बालासौड़ के ब्रह्मपुरी को जोड़ने वाले मार्ग पर भी पेयजल लाइन बिछाने के बाद डामरीकरण नहीं हुआ। इससे सिताबपुर, बालासौड़ और ब्रह्मपुरी के लोगों को देवी रोड तक पहुंचने में परेशानी हो रही है। नागरिक मंच के महासचिव अतुल भट्ट ने बताया कि शिकायत के बावजूद मार्ग की मरम्मत नहीं हुई। बरसात में मिट्टी बहने से गहरे गड्ढे बन गए हैं।केस-3मानपुर-बेलाडाट मार्ग का आधा हिस्सा ही सुधरामानपुर चौराहा-बेलाडाट संपर्क मार्ग पर भी पेयजल लाइन के लिए खोदाई की गई थी। मार्ग के आधे हिस्से की लोनिवि ने लॉकिंग टाइल्स से मरम्मत कर दी है, लेकिन शेष हिस्सा अब भी बदहाल है। इस मार्ग से शिवपुर, मानपुर, लालपुर, ध्रुवपुर और सत्तीचौड़ के लोग आवाजाही करते हैं। दुकानों के आगे गड्ढों में बरसाती पानी जमा होने से ग्राहक भी आने से कतरा रहे हैं। इससे जलजनित रोगों का खतरा भी बना हुआ है।मानपुर चौराहा-बेलाडाट चौराहा मार्ग के अवशेष हिस्से का निर्माण लोनिवि की ओर से कराया जा रहा है। खुशी वेडिंग प्वाइंट से ब्रह्मपुरी मार्ग नगर निगम से स्वीकृत हो चुका है। पार्षद का पत्र भी मिल गया है। डिग्री कॉलेज संपर्क मार्ग को दिखवाया जा रहा है। जल निगम स्टोर-बीईएल रोड संपर्क मार्ग की मरम्मत करा दी गई है।- सुमित कुमार, सहायक अभियंता, यूयूएसडीए कोटद्वार।