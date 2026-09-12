Kotdwar News: 2003 से बंद दुर्गादेवी-मैदावन मार्ग खोलने की मांग तेज

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समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि अविभाजित उत्तर प्रदेश के समय से ही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दुर्गादेवी-मैदावन मार्ग पर रामनगर से गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन (जीएमओयू) की बस सेवा संचालित होती थी। वर्ष 2003 में मोहान में गेट बनाए जाने के बाद जीएमओयू की बस सेवा के साथ ही आम लोगों की आवाजाही भी पूरी तरह बंद कर दी गई। मार्ग बंद होने से क्षेत्रीय लोगों को दूसरे रास्तों से 40 से 50 किमी तक अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। इससे समय के साथ आर्थिक बोझ भी बढ़ रहा है।समिति ने कहा कि यह मार्ग कोटद्वार को रामनगर से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मध्य मार्ग है। इसके खुलने से क्षेत्रवासियों को सुविधा मिलने के साथ कॉर्बेट क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। बैठक में ग्राम प्रधान शकुंतला देवी, धनवीर सिंह, रणवीर सिंह, विजय ध्यानी, सुरजीत सिंह मौजूद रहे। संवाद