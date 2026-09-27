Kotdwar News: जीआईसी चाक्यूंसैंण में बैगलेस डे पर विद्यार्थियों ने दिखाई प्रतिभा

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कोटद्वार। द्वारीखाल ब्लॉक के अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज चाक्यूंसैंण में भारत सरकार के सेवा संकल्प अभियान के तहत बैगलेस डे पर विभिन्न शैक्षिक एवं सह-पाठ्यक्रम गतिविधियां आयोजित की गईं। विद्यार्थियों ने स्वच्छता अभियान, सामूहिक व्यायाम, निबंध, भाषण और रंगोली प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि सिंचाई विभाग की सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष (दायित्वधारी राज्यमंत्री) ऋषि कंडवाल और प्रधानाचार्य रूपचंद्र लखेड़ा ने संयुक्त रूप से किया। ऋषि कंडवाल ने विद्यार्थियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा के अनुरूप वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान देने का आह्वान किया। प्रधानाचार्य ने विद्यालय की शैक्षिक, खेलकूद संबंधी उपलब्धियों और संसाधनों के विकास की जानकारी दी। मेरे सपनों का भारत विषय पर निबंध और भारत 2047 विषय पर भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई। विभिन्न गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर किरन, पलक तोमर और अनुराग कंडारी को सम्मानित किया गया। संवाद