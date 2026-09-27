Kotdwar News: उत्तराखंड को पांचवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग उठाएंगे अखिलेश

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कोटद्वार। उत्तराखंड समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह रावत ने उत्तराखंड को पांचवीं अनुसूची के तहत जनजातीय (ट्राइबल) दर्जा देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश के युवाओं को राज्य और केंद्र सरकार की भर्तियों में आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि 22 सितंबर को लखनऊ में आयोजित पार्टी की बैठक में उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव से संसद में यह मुद्दा उठाने का आग्रह किया। उन्होंने 1994 की कौशिक समिति की रिपोर्ट के आधार पर गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करने की मांग भी की। अखिलेश यादव ने मांगों पर सहमति जताते हुए कहा कि उत्तराखंड में 25 वर्ष बाद भी पलायन और बेरोजगारी की समस्या बनी हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि संसद के आगामी सत्र में दोनों मुद्दे उठाए जाएंगे। साथ ही बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव मजबूती से लड़ने का निर्णय भी लिया गया है। संवाद