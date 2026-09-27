Kotdwar News: बलिदानी नरेंद्र सिंह को दी श्रद्धांजलि, माता की गई सम्मानित

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सिपाही नरेंद्र सिंह 5 महार (बॉर्डर्स) में तैनात थे। उन्होंने 7 अक्तूबर 2002 को ऑपरेशन पराक्रम के दौरान नियंत्रण रेखा पर देश की रक्षा करते हुए बलिदान दिया था। उनकी माता बचुली देवी सम्मान पाकर भावुक हो उठीं। इस दौरान बलिदानी परिवार की समस्याओं का मुद्दा भी उठा। समिति के सदस्यों ने बताया कि लंबे समय से पत्राचार किए जाने के बावजूद बलिदानी के घर तक सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है। इस अवसर पर सेवानिवृत्त कैप्टन लक्ष्मण सिंह, सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट गिरीश चंद्र, सेवानिवृत्त सूबेदार अनुसूया प्रसाद सेमवाल, बलिदानी के भाई पूरन सिंह अधिकारी मौजूद रहे। संवाद

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कोटद्वार। पूर्व सैनिक संघर्ष समिति ने श्राद्ध पक्ष के अवसर पर देश की रक्षा में प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देने वाले बलिदानी सिपाही नरेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। रविवार को समिति के अध्यक्ष महेंद्रपाल सिंह रावत के नेतृत्व में सदस्यों ने बलिदानी की मां लालपानी निवासी बचुली देवी के आवास पर पहुंचकर उन्हें सम्मानित किया।