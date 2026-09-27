Kotdwar News: मलबा गिरने से सीरोंबाड़ी के पास स्टेट हाईवे हुआ अवरुद्ध

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दुगड्डा (कोटद्वार)। पर्वतीय क्षेत्र में शुक्रवार से जारी बारिश का दौर रविवार को भी जारी रहा। बारिश के चलते लक्ष्मणझूला-दुगड्डा-धुमाकोट स्टेट हाईवे पर सीरोंबाड़ी और ढौंडियाल-बसड़ा मार्ग पर बड़गांव के पास पहाड़ी से मलबा और पेड़ सड़क पर आ गए। इससे दोनों मार्गों पर आवाजाही बाधित हो गई और वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। सूचना पर पहुंची लोनिवि की टीम ने जेसीबी से मलबा हटाकर यातायात सुचारू कराया।रविवार अपराह्न करीब तीन बजे दुगड्डा और रथुवाढाब के बीच सीरोंबाड़ी में पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा और पेड़ सड़क पर आ गिरे। इससे स्टेट हाईवे पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई। मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। जाम में जीएमओयू और रोडवेज की बसों के साथ ही पर्यटकों के वाहन भी फंसे रहे। मलबा अधिक होने के कारण लोगों को पैदल आवाजाही करने में भी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं, ढौंडियाल-बसड़ा मार्ग पर बड़गांव के पास दोपहर 12:30 बजे पहाड़ी से भूस्खलन होने के कारण भारी मात्रा में मलबा सड़क पर आ गया। इससे इस मार्ग पर भी काफी देर तक यातायात बाधित रहा।लोनिवि दुगड्डा के एई कपिल कुमार ने बताया कि रविवार को सीरोंबाड़ी में पहाड़ी से मलबा और पेड़ आने से स्टेट हाईवे पर आवाजाही प्रभावित हुई थी। ढौंटियाल-बसड़ा मार्ग पर भी मलबा आ गया था। जेसीबी से मलबा हटवाकर दोनों मार्गों पर यातायात सुचारू करा दिया गया है।