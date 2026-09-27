रिखणीखाल में 82 मोबाइल टावरों को मंजूरी : बलूनी

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सांसद ने क्षेत्र के 65 बूथों के कार्यकर्ताओं की सराहना करते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं के अथक प्रयासों से ही भाजपा आज शीर्ष पर है। उन्होंने क्षेत्रवासियों से ढाई करोड़ तक की लागत के विकास कार्यों के प्रस्ताव देने को कहा। सांसद बलूनी ने बताया कि दिल्ली एम्स और ऋषिकेश एम्स में गढ़वाल के मरीजों को भी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने मैदावन-दुर्गादेवी-रामनगर वन मोटर मार्ग को एनटीसीए से अनुमति मिलने के बाद नवंबर तक खुलवाने का आश्वासन दिया। विधायक महंत दिलीप सिंह रावत ने विकास कार्यों को मिलजुलकर आगे बढ़ाने की बात कही। ग्राम प्रधान बिनीता ध्यानी ने तैड़िया गांव में बिजली समेत बुनियादी सुविधाओं की कमी और पलायन का मुद्दा उठाया।प्रधान संगठन की अरुणा रानी ने भी दस सूत्रीय मांगपत्र दिया। मंडल अध्यक्ष दिनेश ध्यानी की अध्यक्षता में हुए सम्मेलन का संचालन दीप चंद्र ने किया। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष राजगौरव नौटियाल, विपिन कैंथोला, नैनीडांडा ब्लॉक प्रमुख प्रकीर्ण नेगी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य संजय गौड़, जिला पंचायत सदस्य पल्लवी अमोला, मोहन सिंह नेगी, विनोद जखमोला और गोविंद सिंह बिष्ट मौजूद रहे।