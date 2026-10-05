Kotdwar News: महिला कलाकारों के अभिनय से मंच पर जीवंत हुई कथाएं

श्री रामलीला कमेटी काशीरामपुर तल्ला की ओर से महिला रामलीला का मंचन जारी है। रविवार को आयोजित रामलीला में रावण द्वारा विभीषण को लंका से निकालने, श्रीराम दल में पहुंचने पर विभीषण का तिलक करने, लंका पर चढ़ाई के लिए श्रीराम द्वारा समुद्र से रास्ता मांगने, नल-नील द्वारा समुद्र में पत्थर डालने, राजसभा में अंगद-रावण के बीच संवाद की लीला का मंचन किया गया। रामलीला कमेटी की ओर से वरिष्ठ पत्रकार विपिन बनियाल को सम्मानित किया गया।उधर, बेलाडाट लालपुर में आयोजित बद्री केदार रामलीला कमेटी के अध्यक्ष लोकेश थपलियाल की देखरेख में जारी मंचन में रावण वध के बाद श्रीराम के राजतिलक की लीला प्रदर्शित की गई। मंडी समिति के पूर्व अध्यक्ष सुमन कोटनाला ने आयोजन की सराहना की। वहीं, किशनपुर में देवभूमि सामाजिक संस्था की ओर से जारी रामलीला मंचन में लक्ष्मण शक्ति, राम का विलाप, हनुमान का संजीवनी बूटी लाना, कुंभकरण वध का मंचन किया गया।