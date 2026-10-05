फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Kotdwar News ›   Prioritize interest and aptitude when choosing a career.

Kotdwar News: कॅरिअर चयन में रुचि और योग्यता को दें प्राथमिकता

Mon, 05 Oct 2026 05:05 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार Updated Mon, 05 Oct 2026 05:05 PM IST
विज्ञापन
Prioritize interest and aptitude when choosing a career.
कोटद्वार। रोटरी क्लब की ओर से मेहरबान सिंह कंडारी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में कॅरिअर काउंसलिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान इंटरैक्ट क्लब का गठन भी किया गया।
विज्ञापन

कार्यक्रम का शुभारंभ इंफॉर्मेटिक्स कॅरिअर अकादमी के संजय अग्रवाल ने किया। उन्होंने विद्यार्थियों को विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध रोजगार और कॅरिअर के अवसरों की जानकारी दी। कार्यक्रम के द्वितीय चरण में इंटरैक्ट क्लब का गठन किया गया। इसमें जिया को अध्यक्ष, अर्चना को सचिव और वर्षा को कोषाध्यक्ष बनाया गया। ममता रावत को क्लब का कॉर्डिनेटर नियुक्त किया गया।
विज्ञापन

क्लब में 20 सदस्यों को शामिल किया गया। सचिव वीना रावत के संचालन में आयोजित कार्यक्रम में ज्योति स्वरूप उपाध्याय, ऊषा अग्रवाल, अशोक अग्रवाल और विजय कुमार माहेश्वरी आदि मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed