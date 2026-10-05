Kotdwar News: कॅरिअर चयन में रुचि और योग्यता को दें प्राथमिकता

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कार्यक्रम का शुभारंभ इंफॉर्मेटिक्स कॅरिअर अकादमी के संजय अग्रवाल ने किया। उन्होंने विद्यार्थियों को विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध रोजगार और कॅरिअर के अवसरों की जानकारी दी। कार्यक्रम के द्वितीय चरण में इंटरैक्ट क्लब का गठन किया गया। इसमें जिया को अध्यक्ष, अर्चना को सचिव और वर्षा को कोषाध्यक्ष बनाया गया। ममता रावत को क्लब का कॉर्डिनेटर नियुक्त किया गया।क्लब में 20 सदस्यों को शामिल किया गया। सचिव वीना रावत के संचालन में आयोजित कार्यक्रम में ज्योति स्वरूप उपाध्याय, ऊषा अग्रवाल, अशोक अग्रवाल और विजय कुमार माहेश्वरी आदि मौजूद रहे। संवाद