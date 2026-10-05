फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Kotdwar News ›   Expedite the construction of the proposed bridge over the Silgad River.

Kotdwar News: सिलगाड नदी पर प्रस्तावित पुल का जल्द शुरू कराएं निर्माण

Mon, 05 Oct 2026 05:21 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार Updated Mon, 05 Oct 2026 05:21 PM IST
विज्ञापन
Expedite the construction of the proposed bridge over the Silgad River.
दुगड्डा (कोटद्वार)। ब्लॉक के सिमलचौड़ गांव के ग्रामीणों ने सिलगाड नदी पर प्रस्तावित पुल का निर्माण जल्द शुरू कराने की मांग की है। ग्रामीणों ने इस संबंध में लोनिवि दुगड्डा के अधिशासी अभियंता को संबोधित ज्ञापन कार्यालय में सौंपा।
विज्ञापन

ग्रामीणों ने कहा कि ग्रामसभा सिमलचौड़ के अंतर्गत सिमलचौड़ और गोदी छोटी गांव के आवागमन के लिए सिलगाड नदी पर पुल नहीं है। बरसात में नदी का जलस्तर बढ़ने से दोनों गांवों का मुख्य बाजार दुगड्डा से सड़क संपर्क कट जाता है। इससे बुजुर्गों, स्कूली बच्चों और महिलाओं को सबसे अधिक परेशानी होती है। आपात स्थिति में समस्या और गंभीर हो जाती है।
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि पुल निर्माण के लिए लोनिवि की ओर से पूर्व में सर्वे कराया जा चुका है और शासन स्तर पर भी कार्रवाई पूरी हो चुकी है, लेकिन अब तक निर्माण शुरू नहीं हुआ है। ज्ञापन सौंपने वालों में राजेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह, धर्मपाल सिंह, अंकित रावत, रणजीत सिंह, गौरव रावत, दीपक रावत, संदीप सिंह, हरेंद्र सिंह, भाजपा मंडल महामंत्री राहुल जैन, आनंद सिंह रावत और विधायक प्रतिनिधि सौरभ गुप्ता आदि शामिल रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

लोनिवि के अधिशासी अभियंता निर्भय सिंह ने बताया कि पुल निर्माण की प्रक्रिया शासन स्तर पर चल रही है। स्वीकृति मिलते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed