Kotdwar News: दशहरा और दीपावली को लेकर पुलिस ने किया फ्लैग मार्च

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एसएसपी पौड़ी गढ़वाल के निर्देश और एएसपी कोटद्वार के निर्देशन में 16 अक्तूबर को क्षेत्राधिकारी कोटद्वार के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च कोतवाली कोटद्वार से शुरू होकर मुख्य बाजार, झंडा चौक, लालबत्ती चौक और बदरीनाथ मार्ग से होते हुए वापस कोतवाली पहुंचकर संपन्न हुआ। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने नगर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और लोगों को त्योहारों के दौरान आपसी भाईचारा एवं सौहार्द बनाए रखने का संदेश दिया। पुलिस ने स्पष्ट किया कि त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था भंग करने, हुड़दंग मचाने या माहौल खराब करने का प्रयास करने वालों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। संवाद

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कोटद्वार। आगामी दशहरा, दीपावली और मेलों के मद्देनजर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोटद्वार पुलिस ने शुक्रवार को नगर क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान पुलिस ने आमजन से त्योहारों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने की अपील की। साथ ही अराजक तत्वों को शांति व्यवस्था बिगाड़ने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी।