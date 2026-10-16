Kotdwar News: आईएचएमएस के छात्रों ने कण्वाश्रम में चलाया स्वच्छता अभियान
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार Updated Fri, 16 Oct 2026 04:00 PM IST
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प्राकृतिक धरोहरों को स्वच्छ बनाए रखना सबकी नैतिक जिम्मेदारी
कोटद्वार। आईएचएमएस संस्थान के छात्र-छात्राओं ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत ऐतिहासिक कण्वाश्रम में स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान विद्यार्थियों ने प्लास्टिक कचरा एकत्र कर उसका निस्तारण किया और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया।
कॉलेज के प्रबंधन विभाग की ओर से आयोजित माउंटेन क्लीनिंग ड्राइव के तहत बीबीए के छात्र-छात्राएं कण्वाश्रम पहुंचे और परिसर में आसपास के क्षेत्रों में फैले प्लास्टिक कचरे को एकत्र किया। साथ ही पार्क में घूमने आने वाले लोगों को कचरा इधर-उधर न फेंकने और खाने-पीने के बाद प्लास्टिक कचरे को निर्धारित कूड़ेदान में डालने के लिए प्रेरित किया।
विद्यार्थियों ने कहा कि कण्वाश्रम देश का ऐतिहासिक स्थल है। यहां पर्यटकों की ओर से फैलाया जाने वाला कचरा स्थल की सुंदरता को प्रभावित करता है। ऐतिहासिक और प्राकृतिक धरोहरों को स्वच्छ बनाए रखना सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों से कण्वाश्रम की स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की।
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इस अवसर पर प्रबंधन विभागाध्यक्ष डॉ. सुरेंद्र सिंह जगवान, वरिष्ठ प्राध्यापक ममता, डॉ. अजय आचार्य, पूर्णिमा रावत, श्वेता चौधरी और आंचल शर्मा सहित बीबीए के सभी छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।
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कोटद्वार। आईएचएमएस संस्थान के छात्र-छात्राओं ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत ऐतिहासिक कण्वाश्रम में स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान विद्यार्थियों ने प्लास्टिक कचरा एकत्र कर उसका निस्तारण किया और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया।
कॉलेज के प्रबंधन विभाग की ओर से आयोजित माउंटेन क्लीनिंग ड्राइव के तहत बीबीए के छात्र-छात्राएं कण्वाश्रम पहुंचे और परिसर में आसपास के क्षेत्रों में फैले प्लास्टिक कचरे को एकत्र किया। साथ ही पार्क में घूमने आने वाले लोगों को कचरा इधर-उधर न फेंकने और खाने-पीने के बाद प्लास्टिक कचरे को निर्धारित कूड़ेदान में डालने के लिए प्रेरित किया।
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विद्यार्थियों ने कहा कि कण्वाश्रम देश का ऐतिहासिक स्थल है। यहां पर्यटकों की ओर से फैलाया जाने वाला कचरा स्थल की सुंदरता को प्रभावित करता है। ऐतिहासिक और प्राकृतिक धरोहरों को स्वच्छ बनाए रखना सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों से कण्वाश्रम की स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की।
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इस अवसर पर प्रबंधन विभागाध्यक्ष डॉ. सुरेंद्र सिंह जगवान, वरिष्ठ प्राध्यापक ममता, डॉ. अजय आचार्य, पूर्णिमा रावत, श्वेता चौधरी और आंचल शर्मा सहित बीबीए के सभी छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।