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Kotdwar News: रंगोली में उकेरे स्वच्छता और जल संरक्षण के संदेश

Tue, 22 Sep 2026 03:50 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार Updated Tue, 22 Sep 2026 03:50 PM IST
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Messages of cleanliness and water conservation depicted in Rangoli
जयहरीखाल/लैंसडौन। भक्तदर्शन पीजी कॉलेज में मंगलवार को नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें विद्यार्थियों ने रंगोली के माध्यम से स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और जल स्रोतों को बचाने का संदेश दिया।
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प्रतियोगिता में पांच टीमों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। टीम सी की बीए प्रथम सेमेस्टर की छात्राएं प्रियांशी और प्रिंसी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। टीम डी की बीए छठे सेमेस्टर की छात्राएं यशोदा और सलोनी दूसरे स्थान पर रहीं। वहीं टीम ई में शामिल बीए तृतीय सेमेस्टर की अमीषा, मीनाक्षी और आलोक बड़थ्वाल ने तीसरा स्थान हासिल किया।
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कार्यक्रम की संयोजक डॉ. शिप्रा ने विद्यार्थियों की रचनात्मक प्रतिभा की सराहना की। नमामि गंगे कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉ. अजय रावत ने विद्यार्थियों से स्वच्छता को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने और जल स्रोतों के संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। प्रतियोगिता के आयोजन में डॉ. सत्यनंदन भगत, डॉ. उमेश ध्यानी, डॉ. अर्चना नौटियाल, डॉ. ऊषा सिंह, डॉ. मानसी वत्स, डॉ. दुर्गा रजक, डॉ. अभिषेक कुकरेती और डॉ. वसीम अहमद ने सहयोग दिया। संवाद
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