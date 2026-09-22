Kotdwar News: रंगोली में उकेरे स्वच्छता और जल संरक्षण के संदेश

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प्रतियोगिता में पांच टीमों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। टीम सी की बीए प्रथम सेमेस्टर की छात्राएं प्रियांशी और प्रिंसी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। टीम डी की बीए छठे सेमेस्टर की छात्राएं यशोदा और सलोनी दूसरे स्थान पर रहीं। वहीं टीम ई में शामिल बीए तृतीय सेमेस्टर की अमीषा, मीनाक्षी और आलोक बड़थ्वाल ने तीसरा स्थान हासिल किया।कार्यक्रम की संयोजक डॉ. शिप्रा ने विद्यार्थियों की रचनात्मक प्रतिभा की सराहना की। नमामि गंगे कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉ. अजय रावत ने विद्यार्थियों से स्वच्छता को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने और जल स्रोतों के संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। प्रतियोगिता के आयोजन में डॉ. सत्यनंदन भगत, डॉ. उमेश ध्यानी, डॉ. अर्चना नौटियाल, डॉ. ऊषा सिंह, डॉ. मानसी वत्स, डॉ. दुर्गा रजक, डॉ. अभिषेक कुकरेती और डॉ. वसीम अहमद ने सहयोग दिया। संवाद