कोटद्वार विधायक निधि: धन स्वीकृत करने में कोई कमी नहीं, पर कार्यों को पूरा करने की रफ्तार लगातार धीमी

वर्तमान वित्तीय वर्ष में 79 कार्यों के लिए स्वीकृत हुए 3.40 करोड़

विधायक निधि से मुख्य रूप से स्कूलों के सुदृढ़ीकरण और फर्नीचर, सिंचाई गूल, सुरक्षा दीवार, संपर्क मार्ग, इंटरलॉकिंग मार्ग और मंदिर परिसरों के सौंदर्यीकरण के कार्य कराए गए हैं। नवसृजित केंद्रीय विद्यालय खुलवाने में भी विधायक निधि खर्च की गई।



ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय जरूरत के अनुसार अन्य छोटे विकास कार्य भी स्वीकृत किए गए। चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अगस्त माह तक 79 विकास कार्यों के लिए 3.40 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। जिसमें से 2.58 करोड़ रुपये कार्यदायी एजेंसियों को अवमुक्त किए जा चुके हैं।

कोटद्वार विधानसभा में बीते चार साल में शतप्रतिशत विधायक निधि विकास कार्यों के लिए आवंटित की गई। विभागीय आंकड़ों को अपडेट कराने की जिम्मेदारी संबंधित कार्यदायी एजेंसियों/विभागों की है। कई बार उपयोगिता प्रमाणपत्र और अन्य औपचारिकताएं पूरी करने में समय लग जाता है।



चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में भी केवल 55 लाख रुपये आवंटित होने बाकी हैं। बाकी आवंटित कर दिए गए हैं। विधायक निधि का उपयोग शिक्षा के उन्नयन, विद्यालय में फर्नीचर, सुदृढ़ीकरण, छोटी सड़कों व सिंचाई गूलों के निर्माण, नवसृजित केंद्रीय विद्यालय में अवस्थापना विकास, मंदिर परिसरों के सौंदर्यीकरण के लिए जनता की मांग व जरूरत पर खर्च किया गया है। -ऋतु खंडूड़ी, विधायक कोटद्वार एवं अध्यक्ष विस उत्तराखंड

कोटद्वार विधानसभा में क्षेत्रीय विधायक और उत्तराखंड विस अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने विधायक निधि का खर्च शिक्षा, संपर्क मार्ग, सौंदर्यींकरण और सबसे महत्वपूर्ण केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए उपयोग किया है। इंटरलॉकिंग से बने संपर्क मार्ग समेत सभी कार्य धरातल पर नजर आ रहे हैं। लोग उनके कार्य से संतुष्ट हैं। -एसआर मानूजा, निवासी वार्ड नंबर 8 काशीरामपुर मल्ला कोटद्वार

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.विधायक निधि का उपयोग प्राथमिकता के आधार पर विकास के लिए किया जाना चाहिए। विस चुनाव नजदीक हैं, अब लोग चुनाव के दौरान की गई घोषणाओं के धरातल पर उतरने का इंतजार कर रहे हैं। कोटद्वार जिले का निर्माण, चिल्लरखाल-लालढांग मार्ग निर्माण क्षेत्रवासियों की प्रमुख मांगें हैं। जो अभी अधर में ही हैं। -महेंद्रपाल सिंह रावत, पूर्व सैनिक निवासी रतनपुर सनेह कोटद्वार।