उत्तराखंड: प्रदेशभर में आज भाजपा की सेवा ज्योति यात्रा, सीएम धामी समेत शीर्ष नेताओं ने अलग-अलग जगह संभाली कमान

शीर्ष नेता यात्रा की कमान कहां संभालेंगे

उत्तरकाशी : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं टिहरी सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह।

टिहरी : प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल।

हरिद्वार : सांसद त्रिवेंद्र रावत, संगठन महामंत्री फणींद्रनाथ शर्मा, सांसद डॉ. कल्पना सैनी और कैबिनेट मंत्री।

ऊधम सिंह नगर : सह प्रभारी अरविंद मेनन और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा।

पौड़ी: राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तीरथ सिंह रावत, सांसद अनिल बलूनी और कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत।

नैनीताल, अल्मोड़ा व अन्य जिले: सांसद अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य, राम सिंह कैड़ा, खजान दास समेत प्रमुख पदाधिकारी नेतृत्व करेंगे।



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श्रीनगर में गढ़भोज का आयोजन, सेवा ज्योति पदयात्रा में जुटे भाजपा नेता-कार्यकर्ता

सेवा संकल्प कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत बुधवार को श्रीनगर रामलीला मैदान में गढ़भोज का आयोजन किया जा रहा है। इसमें पहाड़ के पारंपरिक गेडू और तौला बर्तनों में सरोला ब्राह्मणों द्वारा भोजन तैयार किया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत आयोजित सेवा ज्योति पदयात्रा में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तीरथ सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, बदरी-केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी समेत भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। पदयात्रा रामलीला मैदान से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी।



विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को लेकर अभियान चला रही भाजपा: महेंद्र भट्ट

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्ष के सार्वजनिक जीवन में कई ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। इन कार्यों की जानकारी जन-जन तक पहुंचाने के लिए भाजपा कार्यकर्ता अभियान में जुटे हुए हैं। भट्ट ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ और टिहरी दौरा प्रस्तावित है। इसकी जानकारी जल्द साझा की जाएगी।