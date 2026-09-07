जयहरीखाल खेल महाकुंभ : क्षितिज ने फेंका सबसे दूर गोला

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खेल महाकुंभ का शुभारंभ मुख्य अतिथि क्षेत्र पंचायत सदस्य सूरजपाल सिंह नेगी ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। उन्होंने खिलाड़ियों को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करते हुए कहा कि खेल शारीरिक और मानसिक विकास के साथ अनुशासन और आत्मविश्वास बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।अंडर-14 बालिका वर्ग की 60 मीटर दौड़ में अनीषा, अदिति और आरुषी ने क्रमश: पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। बालक वर्ग में रोहन, मयंक और सूरज अव्वल रहे। लंबी कूद बालिका वर्ग में पूर्वी, राधिका और अर्पिता, बालक वर्ग में तरुण, आयुष और अंश ने क्रमश: प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया।अंडर-19 बालिका वर्ग की 100 मीटर दौड़ में आरुषी, शीतल और नैंसी, बालक वर्ग में ऋषभ, लक्की और हिमांशु क्रमश: पहले तीन स्थानों पर रहे। 1500 मीटर दौड़ में रिया, कनक और प्रियंका ने बाजी मारी। गोला फेंक में क्षितिज, अनुज और मोहित क्रमश: प्रथम, द्वितीय और तृतीय रहे।प्रतियोगिताओं में निर्णायक की भूमिका जयदेव बडोनी, राजेश कांत डबराल, डॉ. कवींद्र मोहन उनियाल, उत्तम सिंह नेगी, अखिलेश रावत, मनोज रावत, महेंद्र कुमार लखेड़ा, अशोक उनियाल और योगेश कुकरेती ने निभाई।