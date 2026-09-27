Kotdwar News: नैनीडांडा सीएचसी में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी

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न्याय पंचायत स्तर पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की हो नियुक्तिबैजरो/बीरोंखाल। विकासखंड नैनीडांडा स्थित 32 बेड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं और विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को लेकर ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। समस्या को लेकर प्रधान संगठन विकासखंड नैनीडांडा ने सीएमओ पौड़ी को मांगपत्र सौंपकर स्वास्थ्य सुविधाओं में तत्काल सुधार की मांग की है।प्रधान संगठन के अध्यक्ष मनोज मधवाल के नेतृत्व में सौंपे गए मांगपत्र में कहा गया कि पर्वतीय क्षेत्र की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद सीएचसी में मरीजों को पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। अस्पताल भवन भी जर्जर हालत में है, जिससे मरीजों, चिकित्सकों और कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। प्रधान संगठन ने अस्पताल भवन का तत्काल निरीक्षण कर जीर्णोद्धार या पुनर्निर्माण की कार्रवाई करने की मांग की है।संगठन ने सीएचसी में अल्ट्रासाउंड मशीन के साथ प्रशिक्षित तकनीशियन और स्थायी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति करने की मांग भी की है। इसके अलावा पर्वतीय मार्गों पर होने वाली दुर्घटनाओं को देखते हुए स्थायी हड्डी रोग विशेषज्ञ की तैनाती, पूर्ण पैथोलॉजी लैब और प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (सीएचओ) की नियुक्ति की मांग उठाई गई।