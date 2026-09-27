Kotdwar News: पेटिंग प्रतियोगिता में नैना और ईशानी प्रथम

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कोटद्वार। मेरी आवाज सुनो जन कल्याण समिति एवं राष्ट्रीय जागरूक ब्राह्मण महासंघ की ओर से नगर निगम के वार्ड-12 कालाबड़ स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय-4 में पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ मेरी आवाज सुनो फाउंडेशन पौड़ी की जिलाध्यक्ष महमूदा मुस्कान, उपाध्यक्ष किरण डोबरियाल, राष्ट्रीय जागरूक ब्राह्मण महासंघ के पौड़ी जिलाध्यक्ष मनोज नौडियाल, पार्षद आरती खर्कवाल और विद्यालय की प्रधानाचार्य सुनीता डंडरियाल ने की। प्रतियोगिता में नैना और ईशानी अपने-अपने वर्गों में प्रथम रहे। प्रतियोगिता के सीनियर वर्ग में नैना, हर्षिता, आशिका ने क्रमश: प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं जूनियर वर्ग में ईशानी, ज्योति को क्रमश: प्रथम व द्वितीय स्थान मिला। देवांशी व कनिका ने संयुक्त रूप से तृतीय स्थान प्राप्त किया। इस मौके पर दीक्षा नेगी, रेनू कोटनाला, आशा थापा, प्रीति डंडरियाल आदि मौजूद रहे। संवाद