Kotdwar News: मनकामेश्वर से निकाली गई भव्य गणेश की नगर भ्रमण यात्रा

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कोटद्वार। कुंभीचौड़ स्थित मनकामेश्वर मंदिर से भगवान गणेश की मनमोहक मूर्ति की नगर भ्रमण यात्रा हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। यात्रा के दौरान मातृशक्ति के जयकारों, पारंपरिक ढोल-नगाड़ों और भक्तिमय भजनों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं ने पूरे क्षेत्र में गणपति की विशाल मूर्ति को घुमाया। इसके बाद मूर्ति को फिर से मंदिर में विराजमान किया गया। स्थानीय लोगों के अनुसार, सबसे अनूठी परंपरा यह है कि यहां बप्पा का विसर्जन नहीं किया जाता, बल्कि गणेश महोत्सव के बाद श्रीगणेश की मूर्ति को पूरी श्रद्धा और अनुष्ठान के साथ फिर से मंदिर में स्थापित किया जाता है। इस मौके पर अनिल बहुगुणा, विनोद तिवारी, सतीश चंद्र, अरुण बहुगुणा, सुनील सहित बड़ी संख्या कीर्तन मंडली की महिलाएं भी यात्रा में शामिल हुईं। संवाद