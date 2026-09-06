फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Haridwar News ›   Teenager injured in car collision dies; commotion ensues.

Haridwar News: कार की टक्कर से घायल किशोरी की मौत, हंगामा

Sun, 06 Sep 2026 12:33 AM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 12:33 AM IST
विज्ञापन
Teenager injured in car collision dies; commotion ensues.
ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में कार की टक्कर लगने के बाद गंभीर रूप से घायल किशोरी ने शनिवार को इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। किशोरी की मौत के बाद परिजनों ने रेल चौकी के बाहर पहुंचकर हंगामा काटा। अभी तक ठोस कार्रवाई न होने और चौकी के बाहर सीसीटीवी कैमरे न होने के आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई। करीब दो घंटे तक हंगामा चला। पुलिस ने जल्द चालक को गिरफ्तार करने का आश्वासन देते हुए मामला शांत कराया। इसके बाद परिजन वापस लौट गए। पुलिस ने वाहन चालक की पहचान कर ली है। तलाश में दबिश दी जा रही है। घटना 30 अगस्त की रात की थी। ऋतिक गिहार निवासी गिहार गली, लोधामंडी ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि उनकी चचेरी बहन आकांक्षी (15) अपनी मां और मामा के साथ ज्वालापुर रेलवे स्टेशन से घर लौट रही थी। महफिल रेस्टोरेंट के सामने रविदास चौक अंडरपास के पास पहुंचते ही पीछे से तेज गति में आई काले रंग की कार ने किशोरी जोरदार टक्कर मार दी थी। इसके बाद कार किशोरी को घसीटते हुए महफिल रेस्टोरेंट से कटहरा बाजार स्थित आशु गारमेंट्स के कट तक ले गई थी। किशोरी गंभीर रूप से घायल हो गई थी। पिछले छह दिन से निजी अस्पताल में उसका उपचार चल रहा था। शनिवार की दोपहर इलाज के दौरान किशोरी ने दम तोड़ दिया। इसके बाद दोपहर तीन बजे परिजनों व क्षेत्र के लोगों ने रेल चौकी के बाहर पहुंचकर हंगामा किया। इस बीच सड़क पर जाम की स्थिति भी बन गई। पुलिसकर्मियों ने लोगों को समझा-बुझाकर साइड कराया। करीब दो घंटे तक लोग चौकी के बाहर डटे रहे। पुलिस अधिकारियों ने जल्द चालक की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया, जिस पर लोग माने और फिर वापस लौट गए। पुलिस ने किशोरी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। सीओ संजय चौहान ने बताया कि जांच चल रही है। वाहन की पहचान कर ली गई है। जल्द ही चालक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed