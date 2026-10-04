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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Haridwar News ›   Trains will also halt at local stations.

Haridwar News: हरिद्वार कुंभ...मुख्य के साथ ही स्थानीय स्टेशनों पर भी होगा ट्रेनों का ठहराव

Sun, 04 Oct 2026 07:10 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 07:10 PM IST
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Trains will also halt at local stations.
फोटो
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- कुंभ मेले के दौरान प्रमुख ट्रेनों के ठहराव करने की योजना की तैयार

- हरिद्वार के बाद ज्वालापुर, लक्सर, ऋषिकेश, देहरादून स्टेशनों पर चल रही तैयारियां
संवाद न्यूज एजेंसी
हरिद्वार। कुंभ मेले के दौरान हरिद्वार पहुंचने वाले लाखों श्रद्धालुओं को रेलवे की ओर से बड़ी राहत देने की तैयारी है। श्रद्धालुओं की भीड़ को केवल हरिद्वार रेलवे स्टेशन तक सीमित रखने के बजाय आसपास के स्टेशनों का भी उपयोग किया जाएगा। इसके तहत कुंभ मेले के दौरान प्रमुख ट्रेनों का ठहराव हरिद्वार के साथ ही स्थानीय रेलवे स्टेशनों पर भी करने की योजना तैयार की जा रही है। इससे हरिद्वार स्टेशन पर यात्रियों का दबाव कम होगा और श्रद्धालुओं को अपनी सुविधा के अनुसार नजदीकी स्टेशन पर उतरने का विकल्प मिल सकेगा।
कुंभ मेले को लेकर रेलवे प्रशासन ने स्टेशनों पर व्यवस्थाएं दुरुस्त करने का काम शुरू कर रखा है। स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं को बढ़ाने, भीड़ प्रबंधन, प्रवेश और निकासी व्यवस्था, सुरक्षा व ट्रेनों के संचालन को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। रेलवे की ओर से राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन के साथ भी लगातार समन्वय बनाया जा रहा है।
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रेलवे अधिकारियों के मुताबिक मेले के दौरान यात्रियों की संख्या में अचानक बढ़ोतरी होने की स्थिति में ट्रेनों के ठहराव को अलग-अलग स्टेशनों पर बांटने की रणनीति बनाई गई है। हरिद्वार के अलावा ज्वालापुर और लक्सर जैसे नजदीकी स्टेशनों का इस्तेमाल होने से मुख्य स्टेशन पर एक साथ उमड़ने वाली भीड़ को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।
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वहीं, योगनगरी व ऋषिकेश, मोतीचूर, रायवाला व अन्य स्टेशनों को भी यात्री दबाव के लिहाज से तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा कुंभ के दौरान अतिरिक्त ट्रेनों के संचालन की भी रणनीति तैयार की गई है। श्रद्धालुओं की संख्या और यात्री दबाव के आधार पर विशेष ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। मुख्यालय से अंतिम दिशा-निर्देश जारी होने के बाद प्रमुख ट्रेनों के ठहराव और अतिरिक्त ट्रेनों के संचालन की योजना को अंतिम रूप देकर लागू किया जाएगा।

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वर्जन
कुंभ मेले के लिए रेलवे स्टेशनों पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। मुख्य के अलावा स्थानीय स्टेशनों पर भी ट्रेनों के ठहराव की योजना है। मुख्यालय के निर्देश के बाद व्यवस्था लागू की जाएगी। - महेश यादव, सीनियर डीसीएम, मुरादाबाद रेल मंडल
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