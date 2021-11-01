Haridwar News: मारपीट कर पिस्तौल दिखाई, पिल्ला गैंग के नाम से धमकी दी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पुलिस के अनुसार, सचिन पाल निवासी हनुमानगढ़ी कनखल ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनका छोटा भाई रोहित पाल 19 अगस्त की शाम करीब छह बजे बाल कटवाने गया था। संदेशनगर स्थित परमधाम आश्रम के पास रुद्रांश निवासी कुम्हारगढ़ा, सिद्धांत निवासी हनुमानगढ़ी और एक अज्ञात युवक ने रोहित की बाइक की चाबी निकाल ली और उसके साथ गाली-गलौज व मारपीट की।आरोप है कि इसके बाद तीनों युवक रोहित को रुद्रांश के घर ले गए, जहां उसके साथ दोबारा मारपीट की गई। इस दौरान पिस्तौल दिखाकर रोहित और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। रोहित को जबरन वाहन में बैठाकर कुम्हारगढ़ा मोहल्ले में पवार डेयरी के पीछे वाली गली में ले गए और वहां भी पिस्तौल दिखाकर धमकाया। आरोप है कि तीनों ने खुद को पिल्ला गैंग का सदस्य बताते हुए कहा कि उनका कुछ नहीं बिगड़ सकता है। सीओ सिटी शिशुपाल सिंह नेगी ने बताया कि इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। जांच की जा रही है।